Mister nilait na unggoy, nireklamo si misis

Magkahalong inis, awa at tawa ang reaksyon ng mga netizen sa isang lalaki na nireklamo ang kanyang misis dahil diumano sa pangangaliwa nito at pagkutya pa sa kanya bilang unggoy.

Sa programa sa radyo ni Raffy Tulfo, nagreklamo si Jenes Miones dahil sa akusasyong mayroon na umanong ibang kinakasama ang kanyang misis na si Rowelyn. Dahil dito, nagduda pa si Jenes na iba ang ama ng ikalawa nilang anak. Hinaing din niya ang pag-insulto ng kanyang asawa at ina nito tungkol sa kanyang pagkatao.

Kinausap naman ni Tulfo si Rowelyn at umamin na mayroon itong nakarelasyon na dalawang ibang lalaki. Pinaliwanag din niya kung bakit nagawa niyang ipagpalit ang mister niya na isang banana vendor. Aniya, nagbibilang umano kasi si Jenes kapag nagpapadala ito ng pera at nagsasalita pa ng masasakit na salita.

Bagay na dinepensahan ng radio host dahil natural umano ito upang malaman kung saan dinadala ang pera.

Nabatid pa sa kanilang usapan na kapatid mismo ni Rowelyn ang nagsabi kay Jenes ng mga ginagawa nito.

Pero hindi lang sa mabibigat na usapin nakuha ang atensyon ng mga netizen, kundi sa aksyon ni Jenes na kumakain ng saging at umiinom pa ng tubig habang nagpapalitan sila ng sagot ng kanyang misis.

Biro pa ni Jenes, “Kumakain ng saging ang unggoy.”

Dahil dito, tawang-tawa si Tulfo na nabuga pa ang iniinom dahil tila chill mode si Jenes kahit seryoso ang usapin. Ayon pa sa mga netizen, kung sa iba umano ito ay siguradong galit na galit na ang mister, kakaiba kay Jenes na nanatiling kalmado.

Komento pa ng mga netizen, “The moment na sinasabihan ni Kuya na ‘unggoy’ ang sarili niya, ramdam MO Yung sakit. Na ang baba tingin sakanya nang asawa niya Kaya mababa na din tingin niya sa sarili niya. I feel you kuya.”

“He is in pain but am amazed how he makes it easy.”

Gusto san ani Jenes na makulong ang misis pero binigyan muna sila ni Tulfo ng pagkakataon nap ag-usapan pa ang kanilang sitwasyon.