Mister ni Toni humamig ng batikos

Muling nakukuwestiyon ang pagiging “Christian” ng Mister ni Toni Gonzaga na si Direk Paul Soriano.

Kung dati, si Toni ang umani ng iba’t ibang pagtuligsa, hate at bashing, ngayon naman ay si Direk Paul dahil sa pagiging openly campaigning niya sa tandem nina Bongbong Marcos at Sara Duterte.

Itinuweet pa ito ng Twitter account under his name na, Ibang klase ang paninindigan nitong dalawa kong kasama! Salamat Direk

@paulsoriano1017 sa pagsali sa caravan! Ano ba ang sikreto mo at fresh ka kahit nasa initan?”

At may ebidensiyang picture nilang tatlo na magkakatabi nga sa naganap na caravan.

Siyempre, dahil Twitter account ito ni Bongbong, marami ang natuwa sa Mister ni Toni na kaisa nila.

Pero marami rin ang nagpo-post ng comment under sa Twitter post na ‘yun ni Bongbong at kinukuwestiyon ang pagiging Christian daw ni Direk Paul.

“Unfortunately or fortunately, depending on w/c side you’re looking at it from, Toni married that bullet.”

RitKen hagulgol sa sinehan

Iyak nang iyak ang Kapuso star na si Rita Daniela pagkatapos ng press preview ng MMFF 2021 movie na pinagbibidahan nila ni Ken Chan, ang “Huling Ulan sa Tag-Araw” ng Heaven’s Best Entertainment.

Tila hindi ito makapaniwala na na-pull-off niya ang mga pinagagawa nilang dalawa sa movie, lalo na siya na tinodo talaga ang pagiging “pokpok” ng role niya.

Ang dami rin pumupuri sa mga nakapanood ng movie at puring-puri rin ang pag-arte nila. May mga nagsasabi na nga na mukhang may chance siya for Best Actress sa Metro Manila Film Festival 2021 Awards.

Pero hindi raw siya nag-eexpect talaga. Si Ken pa raw ang mas hirit ng hirit sa kanya. At sabi nga ni Ken, “Palagi kong sinasabi sa kanya. Noong matapos namin ang shooting, sabi ko sa kanya, magbe-best actress ka. Minsan nga nasa dressing room kami, may bote ro’n, sabi ko, ito ‘yung trophy, magpasalamat ka.

“Tapos habang ginagawa namin ang joke na ‘yun, naiiyak kaming dalawa.”

Pero ayaw raw naman ni Rita na magpa-pressure na parang nagkakaroon na ng expectation ang iba sa chance na makasungkit siya ng Best Actress trophy.

“Hindi po, as much as possible, I don’t. Kasi, in general, kahit sa pag-ibig, kapag nag-expect ka, ikaw ang talo. Masasaktan ka. So sa akin po, the fact na nagugustuhan niyo, nagandahan kayo sa performance, okay na po ako ro’n. ‘Yun na po ang ilalagay ko sa puso at isipan ko.

“Kung papalarin at will ni Lord at tingin niya, ready na akong tumanggap ng ganoong klaseng award, buong-puso ko pong tatanggapin.”