Mister ng balikbayan na Omicron carrier nagpositibo

Positibo na rin sa COVID-19 ang mister ng babaeng itinuring na pang-apat na kaso ng Omicron variant sa bansa.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kaagad na ring na-isolate ang mister matapos itong magpositibo sa virus.

Sa ngayon, isasailalim sa genome sequencing ang sample na nakuha sa mister upang matukoy kung ito ay Omicron o ibang variant ng COVID-19.

Maging ang mga kasambahay ng mag-asawa ay naka-isolate na rin at nakatakdang isailalim sa COVID test.

“We have already traced the contacts of this person (fourth Omicron variant case). Her husband turned positive also. He is currently in an isolation facility and close contacts at home are isolated,” ayon kay Vergeire.

Muling isasailalim sa testing ang mag-asawa batay na rin sa umiiral na protocols. (Juliet de Loza-Cudia)