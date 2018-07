Mister mibalik , kabit naghubo nga nagdagan

Usa ka video ang mikatap sa social media diin makita ang usa ka lalaki nga nagdagan nga hubo sa taliwala sa dalan.

Sa video nga gipost sa Facebook sa usa ka Myron Jewell Jnr, nga anaa sa kapin usa ka libo nga sharesug adunay 500 reactions na kini diin makita ang lalaki nga sapatos lang ang gisul-ob samtang nagdagan ug gitabunan ug towel ang iyang kinatawo.

Madunggan ang usa ka babae nga nagsakay sa auto nga nagkatawa ug miingon: “He just came out of the door.”

Matud usab sa iyang tapad niyang nga lalaki sa auto, “We can’t let him stay here like this.”

Gipaduol nila ang auto sa nagdagan nga lalaki.

Gilingi sila sa lalaki ug giingnan “Her husband came back. Are you going to help me?” ug midagan paingon sa kakahuyan.