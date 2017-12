Mister inasinta sa tabi ng lover

Tweet on Twitter

Patay ang isang 32-anyos na lalaki matapos asintahin sa dibdib at likurang bahagi ng katawan ng isang suspek habang kasabay na naglalakad ang kinakasama kamakalwa ng gabi sa Gate 64, Parola Compound, Binondo, Maynila.

Nasawi habang ginagamot sa Gat Andres Memorial Medical Center (GAMMCO) ang biktimang si Lauro Canes,32,taga Gate 64,Parola compound, Binondo, Maynila, habang tumakas naman patungo sa hindi malamang direksiyon ang suspek na nakilala lamang sa alyas `Jeff’,walang permanenteng tirahan.

Sa imbestigasyon ni PO3 Michael Marragun ng Manila Police District-homicide section, naganap ang insidente dakong alas 10:05 ng gabi sa nabanggit na lugar.

Nanonood ng basketball ang biktima nang sunduin ng kanyang kinakasama at dito ay bigla namang sumulpot ang suspek na armado ng .45 kalibre ng baril at kaagad na pinaputukan ang biktima sa dibdib at likurang bahagi ng katawan.