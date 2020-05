Mister ginilitan ang ina, asawa bago nagpakamatay

Tinapos ng isang lalaki ang sariling buhay, matapos niyang gilitan ang sariling asawa, ina at kamag-anak ba babae sa kanilang bahay sa Barangay Banuar, Laoac, Pangasinan noong Sabado ng umaga.

Ayon kay Laoac Police Station commander P/Capt. Mark Taminaya ang suspek ay nakilalang si Nestor Untalan. Nasugatan rin nito ang dalawang kapitbahay na rumesponde nang makarinig nang komosyon sa tahanan ng mga biktima at suspek.

Sa inisyal na report, ayon kay Taminaya, gamit ang chopping knife, ginilitan ni Untalan ang kanyang ina na si Rema, asawa nitong si May at kamag-anak nitong si Rosita Tangco, may deperensya sa pag-iisip.

Bago ang insidente, sinabi ng pulisya, narinig nina Gerardo Tadena at Anthony Pastor, mga kapitbahay ng suspek, na may mga sumisigaw sa loob tahanan ng suspek at ng mga biktima kaya napasugod para sumaklolo.

“They were then attacked by a demented Nestor, who eventually slit his throat after the killing rampage and also injuring the two neighbors,” sambit ni Taminaya.

Nang makarating sa lugar ng insidente ang mga pulis, dinatnan nitong wala nang buhay ang mga biktima at suspek.

Hindi naman nasaktan sa pangyayari ang dalawang anak ni Untalan.

Tinitingnan ngayon ang posibilidad na nakararanas ang suspek ng kalituhan sa pag-iisip at kawalan ng katinuan.

“Three days ago, his neighbors noticed that he was not sleeping. He was observed hallucinating when there was an instance he mistook a piece of a stick as a snake,” ani Taminaya.

Patuloy ang follow-up investigation upang matukoy kung ano ang totoong nangyari sa insidente. (Allan Bergonia)