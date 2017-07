“Missing Persons Center” ipoposte sa Marawi evacuation centers

Sa patuloy na kaguluhan sa Marawi City at hindi maiiwasang problema tulad ng pagkawala ng mga miyembro ng pamilya o kaanak, magtatalaga ng “Missing Persons Centers” sa evacuation centers dito.

Pitong “Missing Persons Centers” ang ipoposte sa iba’t ibang evacuation centers sa Iligan City at mga kalapit-lugar nito, ayon sa isinagawang press briefing sa Marawi itong Miyerkules.

Ito ay bahagi ng operasyon ng Management of the Dead and Missing na kinabibilangan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives at ng Department of the Interior and Local Government.