Miss USA kinoronahan: Samantha mas may ‘K’ sa Miss Grand Int’l title

Hindi naman sa pagiging bias, pero mas pinaniniwalaan talaga ng mas maraming nakapanood ng Miss Grand International sa YouTube na si Miss Grand Philippines Samantha Bernardo ang karapat-dapat koronahan bilang Miss Grand International 2020.

Pagdating sa ganda, kaseksihan, at maging sagot sa Q&A portion, lamang na lamang si Samantha.

Giit ng marami, mali ang sagot ni Miss Grand USA na sa bata ibigay ang vaccine, dahil sa kasalukuyan, hindi pa nga raw pasok sa age requirement ang mga 18-years old pababa. At sa ngayon nga ay mas priority ang mga senior citizen, na siyang sagot ni Samantha.

Pero dahil mas binigyang diin ni Miss Grand USA ang mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan, siya ang mas pinili ng mga hurado.

Mababasa sa mga comment sa lahat ng socmed ang pagkadismaya ng mga ito sa naging resulta ng coronation.

Pero ganun pa man, nagbigay pa rin ng liwanag si Samantha sa nagdidilim na mundo ng Pilipinas kaugnay sa Coronavirus surge.

Samantala, marami ang naaliw sa kabaklaan ni Samantha nang mawala ang poise nito sa stage. Pabaklang tinapik ni Samantha sa braso sabay ‘appear’ kay Miss Grand USA. Bumigay rin ang black beauty na bumakla rin ng galaw. (Rey Pumaloy)

***

Muntik nang masungkit ng Pilipinas ang kauna-unahang Miss Grand International crown.

Nabigay sa ating Philippine representative Samantha Bernardo ang first runner-up samantalang si Miss USA Evelyn Abena Appiah ang nag-uwi ng korona.

Si Miss Guatemala and 2nd runner-up, 3rd runner-up si Miss Indonesia and 4th runner-up si Miss Brazil.

Pinalakpakan ng mga beki ang naging performance ni Samantha sa naturang pageant na ginanap sa Bangkok, Thailand. Mula sa arrival hanggang national costume, swimwear at evening gown competition ay tinutukan at binantayan ng marami si Miss Philippines kaya isa siya sa naging pageant favorites.

Inabangan ng marami ang sagot ni Samantha sa final Question & Answer kunsaan made-determine kung sino ang kokoronahan na Miss Grand International 2020.

Ang tanong ay: “If there is only one dose of COVID-19 vaccine left and you have to choose who to give it to, either between a 15-year-old or a senior citizen of 70 years old, who would you choose to give it to and why?”

Sagot ni Samantha: “My heart goes to senior citizen because my mom is turning senior citizen and I experienced the loss of my dad four years ago and I cannot afford to lose my mom. My heart goes to them because they are the most vulnerable during this time. A 15-year old has the stamina to fight the COVID 19 pandemic and with proper exercise and healthy living, they can live with it. I know as well that every citizen here will choose and never afford to lose their parents so I will choose senior citizens.”

Ang naging sagot ni Miss USA ay ibibigay niya ang vaccine sa bata: “I believe that I will give it to the 16-year-old, because I want the 16-year-old to have a better future and I believe that they are going to change the world, we need change for our world.”

Sa kalagitnaan ng pageant, naging topic ang COVID-19 pandemic at sinabi ni Samantha na nais niyang magsilbing pag-asa sa maraming kababayan niya.

“The year 2020 will be remembered as the most challenging period in our history. COVID-19 pandemic has brought despair, destruction and death. Today, our world war has changed. From all important things to war on hunger, for better health care system, racism and education. It’s an every day battle that confronts all of us, regardless of who we are and where we are from.”

Ang Miss Grand International ang kauna-unahang international beauty pageant na nagbukas pagkatapos makansela ang maraming pageants last year dahil sa pandemic. (Ruel Mendoza)