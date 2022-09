Miss Universe 2022 kanselado

Maraming mga beki at pageant fans ang nalungkot dahil matatapos ang taong 2022 na wala silang mapapanood na Miss Universe pageant.

Maglalabas ng official announcement ang Miss Universe Organization para maipaliwanag kung bakit walang magaganap na Miss Universe sa taong ito.

Samantala, isang internal memo ang pinadala ng national directors ng MUO: “We are going to hold the Miss Universe event in the first quarter of 2023, we will announce it soon.”

Kinoronahan ang current Miss Universe na si Miss India Harnaaz Sandhu noong December 2021 sa Eilat, Israel. Pinasa sa kanya ang korona ng shortest reigning winner na si Andrea Meza of Mexico na kinoronahan noong May 2021.

Naging longest-reigning Miss Universe si Zozibini Tunzi of South Africa, na nanalo noong 2019, pero dahil sa COVID-19 pandemic, dalawang taon niyang nahawakan ang korona.

Higit na 50 countries ang handa nang ipadala ang kanilang representatives para sa 71st Miss Universe, kabilang na ang Pilipinas na ang ipapadala ay si Celeste Cortesi. Pero wala pang exact date and venue hanggang sa i-postpone na ang pageant for 2023. (Ruel Mendoza)