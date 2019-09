Miss Multinational: Isabelle ‘Duday’ de Leon pinagbunyi ng sambayanan

Darling of the crowd, netizen nga si Isabelle de Leon, na nagwaging Miss Multinational sa katatapos lang na Miss World PH.

Siya nga ang pinaka-popular sa lahat ng mga kinoronahan. Na totoo naman, dahil bata pa lang si Isabelle ay artista na siya, at katunayan, hanggang ngayon ay ‘Duday’ pa rin ang tawag ng karamihan sa kanya, dahil sa sitcom ni Vic Sotto noong 2001, ang ‘Daddy Di Do Du’.

Sa Facebook at Instagram account ng Miss World PH ay siya ang humamig ng pinakamaraming ‘like’ at ‘comment’ na puro magaganda, ha! Marami nga ang natutuwa sa kanya dahil sa katalinuhan niya.

Kaaliw lang na sa simula, hindi mo iisipin na magkakaroon siya ng korona. Hindi naman kasi siya napapansin, kahit #1 pa ang number niya, ha!

Pero, nu’ng dumating na ang Question & Answer portion, doon umangat si Isabelle. Ang pagiging natural, matalino, at funny niya ang nagustuhan sa kanya ng mga fan, netizen.

Sayang nga raw dahil maliit lang si Isabelle. Sa mga kandidata, kitang-kita na siya ang pinaka-small sa lahat, na sabi sa Wikipedia ay 5’5” ang height niya, ha!

Heto nga ang mga bonggang-bonggang reaksiyon ng mga fan kay Isabelle:

Romel Rosendal, “Congratz our queen Duday we love you — love from Saudi.”

Grace Globio Contado, “Congratulations my dear Isabelle! I’m so proud of you. Hugs & kisses.”

Genie Sade RPh, “You are so smart & natural! I love you duday you deserve it congratulations!”

Mary Argelle Perio Estadilla, “Beauty that shines from within.”

Ryke Aludia Ulzoron, “I love her so much. She was very happy and she even cried when her name was called napaka-humble na bata.”

Razec Estillore, “Kudos Isabelle. Kahit pumasok ka sa pageantry, tiwala lang sa sarili and nothing is impossible, see u made it. Ang galing sumagot and very confident with the heart.”

Rubelyn Flestado, “You deserve to win a crown Duday… Congrats! If weren’t for your height baka ikaw sana ang Miss World kc magaling kang sumagot.”

Georgina Bantilan, “I can still see her as a little ‘Duday’ pero nung nag Q and A na napa-WOW talaga ako. Confident, smart and so natural.”

Oh, ‘di ba? (Dondon Sermino)

Kim, Shayne pambayad utang ang premyo sa ‘StarStruck’

Nagwagi bilang “StarStruck Season 7” Ultimate Survivors ang “The Boy From Balayan” na si Kim de Leon at “The Girl From Binangonan” na si Shayne Sava.

Kapwa nagwagi ng mahigit P7 million in prizes sina Kim at Shayne. Binubuo ito ng P1 million cash each, tig-P5 million contract with GMA-7 at bagong bahay para sa male and female ultimate survivors.

Ang mga naging runners-up or First Prince at First Princess na sina Allen Ansay at Lexi Gonzales ay may consolation prize na tig-P250,000 at pareho silang magkakaroon ng kontrata with GMA-7.

Major upset para sa fans ni Allen ang pagtanghal kay Kim bilang Male Ultimate Survivor. Confident ang supporters ni Allen na ito ang mananalo dahil ilang weeks na nitong nauungusan sa boto si Kim.

Pero hindi nagpabaya ang fans at supporters ni Kim dahil umariba sila sa live voting noong mismong The Final Judgment night para makuha nito ang titulong Male Ultimate Survivor.

Si Shayne naman ay hands-down winner na bilang Female Ultimate Survivor. Sa mga nagdaang weeks ay lagi siyang top sa challenges at pati sa viewers votes ay nangunguna siya.

Mula naman sa choice na iboto ng “StarStruck Season 7” Avengers, nanguna pa rin sina Kim at Shayne.

Emotional si Kim sa kanyang pagkapanalo at paulit-ulit daw niyang naririnig ang pagtawag ng pangalan niya bilang winner. Dahil sa napanalunan niya, hindi na raw nila ibebenta ang bahay nila sa Batangas para ipambayad nila ng mga naging utang nila.

“Doon po ako lumaki sa bahay na iyon, kaya ayoko po siyang ibenta. Salamat sa Diyos at tayo ang itanghal na Male Ultimate Survivor, ‘yung cash prize gagamitin ko para ipaayos ang bahay namin, at ipambayad sa mga naging utang namin dito sa Manila,” maluha-luhang pahayag ni Kim.

Si Shayne naman, ang pag-aaral ng kanyang kapatid at ang pagbayad sa ilang utang din ang uunahin niya sa paggamit ng cash prize.

“Wala po muna akong bibilhin para sa sarili ko. Lahat iyon para muna sa pagbayad ng mga naging utang namin at sa pag-aaral ng kapatid ko. Salamat kay Lord sa magandang regalo na ito para sa aming pamilya.”

Sasabak na agad sila sa kanilang magiging trabaho bilang bagong mga artista ng Kapuso network. Pero hindi naman daw kakalimutan nina Kim at Shayne ang pag-aaral nila. (Ruel Mendoza)