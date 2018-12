Miss Japan irarampa ang mga yaring Pinoy sa Thailand

Full support ang representative ng Japan sa Miss Universe na si Yuumi Kato dahil ang mga isusuot niya sa pre-pageant competitions ay mga gawa ng local designers ng Pilipinas.

Ito raw ang naging desis­yon ng national director for Miss Universe Japan na si Hiroko Mima na former Miss Japan at nag-compete sa Miss Universe 2008 in Vietnam.

Noong batch daw ni Mima, mga suot daw nila ay gawa ng mga European designers tulad ng Gucci, Balenciaga, Miu Miu at Valentino. Ang national director daw nila that time was Ines Ligron na isang French national.

Ngayon ay iba ang pala­kad ni Mima para sa Miss Universe Japan.

“A luxury gown won’t stand out on the Miss Universe stage. I want to bring back the edginess of Miss Japan, but still looking ele­gant,” sey pa ni Mima.

Nagustuhan daw ni Mima ang gawa ng mga Pinoy designers dahil sa mixture nito ng western at eastern sensibilities. Pang-Miss Universe daw ang gawa ng Pinoy.

“Filipino designers have a way of making Asian women look sexy but elegant,” diin pa ni Mima.

Ang natatanging “Made in Japan” na isusuot ni Yuumi Kato sa Miss Universe ay ang national costume nito.

Kabilang sa group of Pinoy designers na kinomisyon ni Mima ay sina Rhett Eala, Jun Escario, Joel Escober, KC Pusing, Marv Dawson and a few student designers from Slim’s.

Si Joel Escober ang gagawa ng competition gowns ni Miss Japan para sa preliminaries and finals night.