Miss Bohol hakot award: Miss Parañaque, Miss Iloilo City matunog sa MUP

Super nood ako ng preliminary night ng Miss Universe Philippines 2020 sa Facebook page ng iba’t ibang account. At parehong pattern nga sa Miss Universe ang ginamit nila, na tuloy-tuloy ang pagrampa ng mga kandidata sa swimsuit at long gown.

At siyempre, namigay rin sila ng mga special awards. At dahil pare-pareho silang magaganda, seksi, magkakaalaman na lang ngayong Linggo ng umaga (mapapanood sa GMA 7) kung sino sa kanila ang may pinakamalawak na kaalaman, o malusog ang utak.

Anyway, sa preliminary pa lang ay humakot na agad ng award si Miss Miss Bohol, Pauline Cucharo Amelinckx. Ang bongga nga na 4 sa 9 na special awards ang nakuha niya, tulad ng Miss Creamsilk, Miss Downy Sweetheart, Miss Cetaphil Sun, at Miss Beautiful Face.

Wagi naman ang volleyball player na si Miss Quezon City Michele Gumabao ng Miss MG Philippines. Habang si Miss Cebu City Tracy Maureen Perez ang tinanghal na Miss Photogenic. At panalo rin ng Best National Costume si Miss Mandaue City Lou Piczon.

Pero siyempre, mas bongga pa rin ang nakuha nina Miss Parañaque Ysabella Ysmael na nasungkit ang Best in Evening Gown! Lalo na si Miss Iloilo City Rabiya Mateo na tinanghal na Best in Swimsuit.

Di ba nga, may paniniwala sa mga beauty pageant dito sa Pilipinas, na kapag nakuha mo na ang ‘Best in Evening Gown’ at ‘Best in Swimsuit’ ay siguradong may place ka na agad.

Well, ‘yan ang dapat nating tutukan ngayong umaga sa GMA 7.

***

Benjamin umani ng lait sa pageant

Super trending naman si Benjamin Alves na nag-host ng preliminary night ng MUP. Yun nga lang, sa halip na mga positibong mensahe ang makuha niya, halos lahat ay negatibo ang ibinato sa kanya.

Boring, walang energy, nakakaantok, walang gana, mukhang pagod, ang ilan sa komentong mababasa mo na patungkol kay Benjamin.

May nagsasabi na baka nakaapekto kay Benjamin na wala kasing tao sa venue, kaya binasa na lang niya ang mga mensahe. Pero katuwiran ng iba, mas dapat na pinasaya ni Benjamin ang event, lalo at wala ngang tagapalakpak, o sumisigaw sa loob mismo ng venue.

Pero may mga nagsasabi rin naman na chill lang, disente ang klase ng paghu-host ni Alves. At giit ng iba, show some love, love, love sa lahat ng tao.

Well…