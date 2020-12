Misis ni Iloilo ex-mayor kay Duterte: Move on na

May pahayag si Marivic Mabilog, ang misis ni dating Iloilo Mayor Jed Patric Mabilog, kay Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod ng muling pagbanggit sa kanyang mister sa huling talumpati ng huli.

“Hidlaw ka gid kay Jed (You miss Jed)? Move on. Better yet, get a life. You’re fast running out of one,” ayon sa post ni Marivic sa social media account nito.

Dagdag niya, “You have nothing on Jed except fabricated charges decided upon by your spineless minions.”

Matatandaan na noong 2017, inutos ng Ombudsman ang dismissal ni Mabilog dahil sa “serious dishonesty, relative to his unlawful acquisition of wealth.” Pinagbawalan din itong humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.

Bago ito, 2016 nang akusahan ni Duterte si Mabilog na protektor ng droga. Kasunod nito, umalis sa banda ang dating alkalde kasama ang kanyang pamilya para umano sa kanilang kaligtasan. (Prince Golez)