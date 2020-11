Misis ni Ice Seguerra gusto agawin pamamahala sa MMFF

Ibinunyag ni Senate President Vicente Sotto III na nagawang baguhin ng Film Development Council of the Philippines (FDCP) ang kanilang implementing rules and regulations (IRR) ngayong taong ito para i-take-over ang pamamahala sa Metro Manila Film Festival (MMFF).

Sa budget deliberation ng panukalang 2021 budget ng FDCP, inihayag ni Sotto, author ng Republic Act 9167 na nagbubuo sa FDCP, na hiniling umano ng council kay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mag-isyu ng liham para baguhin ang IRR nito.

“Eighteen years after, you will come up with a new IRR when the original IRR after 2002 was unquestioned? Bakit gagawa ka ngayon ng IRR at bibigyan mo ng bagong power itong council?” tanong ni Sotto.

Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, sponsor ng budget, sinabi naman ng FDCP, kung saan chairman ang misis ni Ice Seguerra na si Liza Diño, na hindi naman kasama sa gagawing bagong IRR ang pagkakakaroon ng bagong kapangyarihan ng konseho.

“They say na hindi nila gustong kunin ang MMFF,” sabi ni Hontiveros.

Iginiit naman ni Sotto na dapat manatili sa pamamahala ng Metropolitan Manila Development Authority ang pamamahala sa MMFF na sinang-ayunan naman ni Senador Francis Tolentino, dating MMDA chairman. (Dindo Matining)