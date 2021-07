Misis ni ex-Cebu gov nasawi sa COVID

Dalawang linggo matapos yumao si dating Cebu Governor Emilio Mario “Lito” Osmeña, pumanaw din ang kanyang asawang si Annette nitong Sabado.

Sa report, sinabi ng anak ng mag-asawa na si Mariano “Mimo”, pasado alas-7:45 ng umaga namatay ang kanyang ina dahil sa komplikasyon dulot ng coronavirus.

Kasabay nito ay nanawagan siya sa publiko sa Facebook post na maging maingat upang di dapuan ng COVID.

“With a sad heart, I have to announce that my mom Annette has joined my dad. They would have been married 60 years this December. Now they are together forever. Please everyone be safe. This COVID-19 virus is real,” saad ni Mimo. (IS)