Misis may foreigner na ka-chat

Dear Dra Holmes:

Meron bang posibleng mangyari sa kacha-chat sa ibang lahi ‘yung misis ko ‘di niya tinantanan ‘yung foreigner na nagpakilala sa kanya kaya lagi ko siyang inaaway tungkol sa pagcha-chat.

Ma’m ako’y nag-aalala sa bagay na iyan. Nawala na ako sa sarili, minsan ginawa ko na ‘yung bagay na hindi dapat ‘yun ay saktan ko ang sarili ko. Ma’m sana lagi kang bukas ‘pag ako gumamit na selpon ko, late bloomer ako sa c.p. 2 weeks palaang ako gumamit nito.

Ma’m nahihirapan po ang aking kalooban sa tuwing ma-gchat siya Ma’m paanu na po humina po ‘yung negosyo ko dala ng problema ko sa aking asawa. Sana ay masagut itong suliranin ko. Ma’m pupwede po ba ipa-block ‘yung foreigner na ka-chat niya.

Madyado no po lahat gawin ko sinira ko selpon niya pinagawa pa rin niya at heto ka-chat pa rin niya napabyaan na pati anak ko na babae Dr. Holmes kung pwede ba i-block nawa­wala na ako sa sa­rili ko baka kung anu ano na magawa ko sa kanya.

Umiyak siya ng bin- block ko sa iba tobi, ‘yan po ang ka-chat niya at sana matulungan mo ako. Halos gabi-gabi po post siya lahat ng bagay na mayroon sa akin ipinase-send niya pics o kaya view cam siya. Sabi niya lagi daw ako nagmamakaawa, oo tototo po iyon dahil mahal na mahal ko siya. Minsan pinatunayan ko sa kaniya ng walang babae sa buhay ko.

I’m 51 yrs. old, my wife 45 yrs. old. Tenks po.

Sa kasalukuyan ako po ay isang tricycle driver at kami po ay mayroong business lugawan araw-araw ay siya bumibili ng ihahanda sa karinderya at ako ang nagluluto.

Hindi pa siya gu­magamit ng cp maraming beses na siyang sinabihan ng mga kaibigan o kaya ng tsimosa na hindi ka ba naiinip niyan ‘yan ang sabi ng mga kaibigan niya sabi na mag-ayos ka naman, sige ka lalu kang tatanda nyan at lagi ko rin naririnig ‘yun pero ‘di ko pinapansin sa kadalasan sinasabihan siya ng mga anak ko na ‘wag na i-chat ‘yan mama na ‘yun. Sabi ng anak ko walang maidudulot yan.

To be continued in Thursday’s column.

***

Si Dra. Holmes ay nagsusulat sa Abante tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Sundan siya sa Twitter, sulatan at i-LIKE siya sa Facebook: http://www.facebook.com/dr­margieholmes