Misis huli, mister nakatakas sa Marikina buy-bust

ARESTADO ang dala­wang kilalang tulak kabilang isang babae ng Barangay Fortune habang nakatakas ang sinasabing lider na asawa nito sa ikinasang buy-bust operation kamakalawa ng gabi sa Marikina City.

Batay sa nakalap na report mula sa tanggapan ng Eastern Police District (EPD), nahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga miyembro ng Station Drug Enforcement Unit sina Airene Calmateo, alyas ‘Ate,’ 45-anyos at Froilan Lumbre, alyas ‘Utoy,’ 27-anyos, at ang nakatakas na si Ferdinand Calmateo, alyas ‘Perdy,’ 46-anyos, kinikilalang lider ng mga tulak, pawang mga resi­dente ng Barangay Fortune, Marikina City.

Ayon kay PInsp. Greco Gonzales, hepe ng SDEU, isinagawa ang buy-bust bandang alas-otso Sabado ng gabi sa kahabaan ng 138 Bonanza Phase 2, Bara­ngay Fortune na kung saan target ng pulis ang mag-asawang Calmateo na mag-asawang tulak ng barangay.

Isang pulis ang nagpanggap na buyer at nakipagtransaksyon kay Perdy at nang ibibigay na ang droga at tila nakatunog na pulis ang kanilang katransaksyon kaya nagawang makatakas ng huli habang agad na dinakma ang asawa at isang kasa­bwat na tulak din.

Nakumpiska mula sa nahuling suspek ang walong sachet na nagla­laman ng shabu at P500 na ginamit bilang buy-bust money.

Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa Marikina detention cell.