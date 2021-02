Mis-understanding?

Una, nakikiramay po tayo sa mga namatay sa naganap na engkuwentro sa pagitan ng PNP-QC at Philippine Drug Enforcement Agency.

Dalawa ang patay sa panig ng PNP. Dalawa rin sa panig ng PDEA, kabilang na ang isang informant nila.

Misencounter nga ba ang nangyari?

Bakit humantong sa barilan ang sinasabi na ‘lehitimo’ at ‘coordinated’ na buy bust operation?

Silipin natin ang Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act) provided in its implementing rules and regulations (IRR) that the PNP and other law enforcement agencies should inform the PDEA “of their anti-drug operations within 24 hours” from arresting any suspects or seizing illegal drugs, paraphernalia or equipment.

Nagpakita ng mga dokumento ang PNP-QC na sinasaad na ang drug operation nila noong araw na iyon sa Commonwealth ay nakatimbre sa PDEA, tulad ng sinasaad ng batas.

Kung pagbabatayan ang dokumento, alam ng PDEA na may operasyon ang PNP-QC sa lugar kontra droga. Ang alam naman ng pulis, tanging sila lang na otoridad ang nandoon.

Sa panig ng pulis, ang sinumang armadong indibidwal o grupo ay ituturing nilang ‘target’. Sa impormasyong hawak nila, lulan ng puting van ang mga suspek sa naging sentro ng kanilang pag-atake. Doon napaslang ang isang PDEA agent.

Kaya ang tanong, bakit nandoon ang PDEA gayong ito ay police operation na ipinaalam naman sa kanila? May natanggap ba na impormasyon ang PDEA mula sa kanilang informant? Hindi ba nila na-double check na may kahalintulad na operasyon ang PNP-QC noong araw at oras na iyon?

At sa gitna ng bakbakan, rumesponde ang malaking puwersa ng PNP-QC para saklolohan ang kanilang mga kasamahan.

Wala bang namumuno sa kabilang panig ang nag-deklara muna ng ‘ceasefire’ para matigil ang ubusan ng bala? O kaya ay may nagtangkang nagpakilala, sa kabila na naka-marked vehicle naman ang mga pulis.

Sa panig ng PDEA, may marka rin ang kanilang vest o tshirt.

“Giyera na ito,” ang obserbasyon ng isang tambay na naipit na sa bakbakan.

Isa din sa dapat tingnan ng mga nagsasagawa ngayon ng imbestigasyon ay paglabag sa Rules of Engagement ng dalawang panig. Sino ba ang unang nagpaputok?

Nalagay sa malaking panganib ang publiko. Marami ang hanggang ngayon ay na-trauma matapos na maipit sa barilan.

Sa revised rules of engagement ng PNP, narito ang apat na mahalagang bagay na dapat sundin ng mga otoridad sa gitna ng operasyon;

Rule 4: WARNING BY USE OF MEGAPHONES

During actual police intervention operations, if feasible, the team leader shall use all peaceful means, including the use of megaphone or any other similar means, to influence/warm the offenders/suspects to stop and/or peacefully give up.

Rule 5: WARNING SHOTS

The police shall not use warning shots during any police intervention.

Rule 6: USE OF DEADLY FORCE

The excessive use of force shall be avoided. The use of firearm is justifiable by virtue of the Doctrines of Self-Defense, Defense of Relative, and Defense of Stranger, and if the police has probable cause to believe that the suspect poses an imminent danger of death or serious physical injury to the police or other persons.

Rule 7: REASONABLE FORCE

During an armed confrontation, the police may use reasonable force to overcome the threat posed by the suspect. However the Officer-in-Charge of the operation shall at all times exercise control over his men in the area, and shall ensure that no innocent civilian is caught in the crossfire.

Rule 8: MOVING VEHICLES

Moving vehicles may not be fired upon solely to disable them the driver or other occupant of moving motor vehicle may be fired upon if the police has probable cause to believe that the suspects pose an imminent danger of death to the police or other persons, and the use of firearm does not create a danger to the public that outweighs the likely benefits of its use.

Nakalulungkot ang nangyari. Nagtatawa ang mga ‘drug lord’ sa naging resulta na dapat sana ay naiwasan. Maging ang ‘impormante’ o ‘tipster’ nila na tila pinagsabong ang ating mga kinauukulan.

Sino ba ang target ng dalawang grupo sa lugar? Iisa lang ba? Ilan? Nahuli ba? Napigilan ba ang iligal na transaksyon o bentahan? Magkano ba ang perang sangkot sa droga. Kung buy bust, nasaan ang marked money?

May dapat managot, na kapwa tiniyak ng mga lider ng PNP at PDEA. May hiwalay na imbestigasyon na rin ang National Bureau of Investigation (NBI) para di pagdudahan ang ilalabas na resulta ng PNP at PDEA.

Muli ang aking pakikiramay.

Walang personalan.