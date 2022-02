Miron bawal sa qualifiers

HINDI papapasukin ang mga manonood sa gaganaping window ng FIBA World Cup Asian qualifiers sa katapusan ng Pebrero sa Araneta tanpok ang mga koponan ng New Zealand, South Korea at India.

Ang tatlong koponan, kasama ang Gilas Pilipinas, ay magbabakbakan Pebrero 24-28.

“‘Yung sistema ngayon, dati-dati nagpapaalam tayo sa PSC (Philippine Sports Commission), dahil hindi naman tayo professional league,” pahayag ni Sonny Barios ng Samahang Basketbol ng Pilipinas. “Nagpapaalam tayo sa PSC and then the IATF. Itong hosting natin ngayon, may third entity na kailangan nating pag-paalaman, which is the LGU, so nagpaalam po tayo sa Quezon City, ang sagot ng Quezon City, okay, pero wala tayo munang paying fans.”

Dahil hanggang Pebrero 15 na lang ang Alert Level 2 na umiiral sa Quezon City, sinabi na Barrios na maaari pang magbago ang desisyon na hindi magpapasok ng mga fan sakaling bumaba pa ang alert level. (MJD)