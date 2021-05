Minorya bantay-sarado sa impeach Leonen

Tiniyak ng minority bloc sa Kamara na mahigit nitong babantayan ang magiging takbo at proseso kaugnay sa inihaing impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen.

Ito’y matapos ma-refer sa House Committee on Justice ang reklamo para sa gagawing pagdinig nito.

Ayon kay House Minoriry Leader Joseph Stephen ‘Caraps’ Paduano, titiyakin ng minorya na mahigpit na masusunod ang mga itinakdang alintuntunin para sa pagpasya sa reklamo.

Isinampa ang impeachment complaint kay Leonen ng private citizen na si Edwin Cordevilla, secretary general ng Filipino League of Advocates for Good Government at inindorso ni Ilocos Norte Rep. Angelo Barba.

Si Leonen ay inakusahan dahil sa umano’y pagkabigong magsumite ng statement of assets and liabilities (SALN) sa loob ng 15 taon noong panahon na siya’y nasa University of the Philippines. (Eralyn Prado)