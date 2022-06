Minimum wage sa Calabarzon tataas – DOLE

Tatanggap ng mas mataas na minimum wage ang mga manggagawa sa Calabarzon matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) ang P47 hanggang P92 na dagdag-sahod sa naturang rehiyon.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE), dahil dito’y magiging P470 na ang minimum daily wage ng mga nagtatrabaho sa non-angriculture sector sa metropolitan area at mga siyudad ng Antipolo at Dasmariñas.

Magiging P429 naman ang sahod sa parehong sector sa mga component city at first class na bayan at P390 para sa second, third, fourth, fifth at sixth class na bayan.

Ang mga nasa agriculture sector naman sa Calabarzon ay magiging P429 ang daily minimum wage para sa mga nasa extended metropolitan area, Antipolo, Dasmariñas, mga component city at mga first class na bayan.

Samanta, magiging P390 naman ang sahod sa mga nasa second at third class na bayan habang P350 ang mga nasa fourth, fifth at sixth class na bayan.

Sakop din ng taas-sahod sa Calabarzon ang mga nagtatrabaho sa mga negosyong wala pa sa 10 ang bilang ng mga manggagawa. (Mark Joven Delantar)