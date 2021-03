Mindanao, Navotas titser lodi ng DOST

Kinilala ng Department of Science and Technology (DOST) ang dala­wang guro mula sa Northern Minda­nao at National Capital Region dahil sa natatangi nitong pagtuturo ng STEM sa mga K-12 student.

Pinarangalan ng DOST-Science Education Institute si Janice Balde­lovar ng Don Restituto Central School of Gingoog, Misamis Oriental dahil sa pagtuturo nito ng Mathematics, gayundin si Don King Evangelista dahil sa pagtuturo naman ng Science.

Kapwa nakatanggap ng trophy, plaque of recognition, at P100,000 cash prize ang dalawang guro sa ginanap na Brightest Science Teacher Academy for the Regions (STAR) Award noong Marso 3.

Binibigay ang nasabing parangal sa mga natatanging guro sa science at mathematics na ginagamit ang nakuhang STAR training sa kanilang pagtuturo.