Binuksan na po nitong Sabado ang Mindanao Media Hub sa Davao City na magiging sentro ng serbisyo publiko ng gobyerno sa Regions 10-13 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) sa pamamagitan ng paghahatid ng makatotohanang mga balita at mga impormasyon sa buong isla.

Tayo po ang nanguna sa pagbubukas ng MMH sa pamamagitan ng TV broadcast ng Laging Handa briefing at naging panauhing pandangal po natin dito sina Senator Bong Go at Department of Budget and Management (DBM) Secretary Wendel Avisado.

Matapos ang halos tatlong taong pagpatatayo ng pasilidad, handa na po ang Mindanao Media Hub para maghatid ng serbisyo sa buong Mindanao at inaasahang magiging tulay ng mga oportunidad para sa pag-unlad ng buong rehiyon.

Ito pong pasilidad na ito ay pinondohan ng P700 million at magiging satellite office ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) at attached agencies ng mga pangunahing government communications gaya ng People’s Television, Radyo Pilipinas, Philipine News Agency at Philippine Information Agency.

Maipagmamalaki ko po at ng ating tanggapan na ang mga pasilidad ng MMH ay “state -of -the art” at kayang abutin ng serbisyo nito kahit ang pinaka-liblib na lugar o kanayunan sa Mindanao.

Sa panahon lamang po ng Duterte administration naisakatuparan at nabigyang-prayoridad ang modernisasyon at pagsasaayos sa government communications facilities dahil seryoso po si Pangulong Rodrigo Duterte na isulong ang mga pagbabago at pag-unlad sa bansa.

Sa pamamagitan po ng MMH ay inaasahang mas magiging madali na ang pag-unlad sa rehiyon at magagamit din itong training ground para sa mga susunod na henerasyon ng media practitioners at mga professional ng bansa.

Plano rin po nating magpatayo ng panibagong media hub sa Visayas region na kahalintulad ng MMH para lahat po ng isla ng Pilipinas ay maserbisyuhan at maihatid sa mamamayan ang mga tunay na balita at impormasyon patungkol sa ginagawa at mga programa ng pamahalaan.

Hindi naman po lingid sa publiko na isa sa mga nilalabanan ngayon ng Duterte administration ay ang talamak na pagkalat ng fake news at mga propaganda ng mga kalaban ng gobyerno, at matutuldukan lamang ito sa pamamagitan ng pinaigting at mas pinalawak na communications network ng pamahalaan.

Target po nating maipatayo ang Visayas Media Hub sa 2022 para mas madali ang access sa impormasyon ng ating mga kababayan mula sa Cebu, Leyte, Western Visayas, Eastern Visayas at Central Visayas.

Ayon po kay Secretary Wendel Avisado, suportado niya ang plano ng PCOO at naniniwala siyang bukas si Pangulong Rodrigo Duterte dito na sinang-ayunan naman ni Senador Bong Go.

Sinabi po ni Senador Go sa Laging Handa press briefing na pangarap ni Pangulong Duterte na magkaroon ng mala-BBC na mga programa sa bansa na kumpleto, malakas ang signal, maganda at may modernong pasilidad.

Nais po ng Presidente na lumaki pa ang PTV at maabot ang lahat ng mga liblib na lugar sa buong Pilipinas para alam ng mga Pilipino ang mga kaganapan sa gobyerno lalo na sa mga programang pakikinabangan nng sambayanan.

Nagpapasalamat po tayo kay Senador Go dahil sa pagkilala sa mga ginagawang pagsisikap ng PCOO na mapaganda ang communications facilities ng gobyerno para maihatid ang mga mahahalaga at makabuluhang impormasyon sa publiko.

Nakakataba po ng pusong ihalintulad ng senador ang Mindanao Media Hub sa BBC ng United Kingdom dahil nakapaloob na aniya dito ang print, radio at online at hindi na mahuhuli ang Mindanao sa mga mahahalagang impormasyon.

Napapanahon din ang pagbubukas ng Mindanao Media Hub lalo na ngayong nahaharap ang bansa sa malaking krisis at pagsubok dahil sa COVID-19 pandemic dahil maipaparating sa mga taga-Mindanao ang mga ginagawang pagtugon at paglaban ng gobyerno sa COVID-19.

Bukod sa media hubs, plano din po nating magtatag ng Government Strategic Communications Academy sa bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon na magsisilbing training center para sa lahat ng information officers ng gobyerno at maituro sa mga ito ang mga makabagong paraan ng komunikasyon sa pamamagitan ng teknolohiya upang mas maging epektibo ang paghahatid ng mga impormasyon sa mga Pilipino.

Isa po sa adhikain ng Duterte administration ay maipaabot sa sambayanan ang lahat ng mga nangyayari sa gobyerno alinsunod sa polisiya ng transparency dahil nais ipakita at iparamdam ni Pangulong Duterte sa mga tao ang tunay na pagbabago tungo sa mas maunlad na kinabukasan.

Ito po ang Duterte Legacy!