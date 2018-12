Mindanao Martial Law extension kukuwestyunin sa SC

IDUDULOG sa Supreme Court (SC) ng mga kongresista mula sa hanay ng oposisyon ang usapin sa pagpapalawig ng Batas Militar sa Mindanao.

Matatandaan na sa idinaos na joint session nitong Miyerkoles, Disyembre 12, 2018 ay inaprubahan ng Kongreso sa botong 235 (yes), 28 (no) at isang abstention ang hirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang Martial Law sa Min­danao hanggang Disyembre 31, 2019.

Iginiit ni Albay Rep. Edcel Lagman, pinuno ng grupong Magnificent 7+ sa Kamara na walang consitutional at factual basis ang ekstensyon ng martial law.

Puwede rin aniyang ipawalang-bisa o bawiin ng susunod na Kongreso ang inaprubahang martial law extension ng 17th Congress.

“Definitely, next Congress has that power to recall the approval by the 17th Congress of the extension of Martial Law,” paliwanag ni Lagman.

Samantala, sa hiwalay na pulong-balitaan ng Makabayan bloc na idinaos din kahapon, inihayag naman ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao na dadalhin din nila ang usapin na ito sa SC.

“We will be filing, definitely, we will challenge the magistrates,” pagdidiin ni Casilao.