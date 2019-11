Mindanao inuga

SA pangatlong pagkaka­taon, muling niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Cotabato at mga katabing bayan kahapon ng umaga, kasabay nito ang paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na asahan ang malalakas na muling pagyanig at mga aftershock sa ilang parte ng Mindanao.

Ayon sa tala ng Phivolcs, nakasentro ang lindol sa Tulunan, Cotabato province na una nang tinamaan ng dalawang magkasunod na malakas na pagyanig na tumama sa 33 kilometers northeast ng bayan ng Tulunan town noong Martes na magnitude 6.6 at nasa magnitude 6.3 naman ang tumama noong Oktubre 16.

Paliwanag ng Phivolcs­ na ang pagyanig ay series of quakes na naganap sa central Mindanao kabilang na ang magnitude 5.6 na tumama sa Makilala, Cotabato noong Hulyo 9 at magnitude 6.3 sa Tulunan.

8 patay

UMAABOT naman sa walo katao na ang nasawi dulot ng pagyanig habang dalawa naman ang naitalang nawawala at nasa 395 ang suga­tan kabilang dito ang tatlong nailibing ng buhay matapos ma­tabunan sa Magsaysay, Davao del Sur province apat naman ang nawawala sa Makilala, Cotabato.

Inaasahang lolobo pa ang bilang ng mga nasawi dahil habang sinusulat ang balitang ito ay patuloy ang rescue ope­ration ng mga awtoridad.

Nasa 90% ng mga gusali naman sa Brgy. Daig ang nasira dahil sa lakas ng pagyanig habang nasira rin ang mga covered court at government health center na maaari sanang paglikasan ng mga naapektuhan.

“Wala ka nang makitang tao na nasa loob ng bahay. Lahat ngayon andito sa kalye, andito sa open spaces,” ayon kay Tulunan Mayor Reuel Limbungan.

Hotel, mga gusali gumuho SA kalapit na bayan naman ng Kidapawan City, gumuho naman ang Eva’s Hotel malapit sa city hall na ikinasugat ng ilang tao matapos ang magnitude 6.5 na lindol.

“Talagang gumuho ito, fully nag-collapse iyong building. Takbo nang takbo itong ating mga ambulance dahil apparently meron talagang malubhang na-injured at sana naman hindi tayo aabot doon sa punto na maraming natabunan ng debris,” ayon kay local disaster officer Psalmer Bernalte.

Kasabay nito ang pag-apela ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista na halos lahat ng mga gusali sa niyanig at gumuho.

“This is a first time for Kidapawan… We need all the help we can get,” he said, asking the Department of Public Works and Highways to send engineers to the devastated city,” ayon sa alkalde.

1,733 pamilya nilikas NASA 1,733 pamilya ang inilikas mula sa mga landslide-prone area at nananatili sa bayan ng Kidapawan.

Sa Davao City, ikinatakot naman ng mga re­sidente ng 3-storey Eco­land 4000 condominium ang malaking pitak sa pader ng gusali.

Ayon sa pamunuan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) umaabot sa 130 istruktura na karamihan ay paaralan ang naguho dulot ng pag­yanig.

Umaabot sa 94 paaralan, 11 health facility at 28 iba pang private and public establishment ang nasira sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, Davao Region, Soccsksargen at Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao.

Nasa 48 paaralan naman sa Soccsksargen, na karamihan sa Sultan Kudarat, Cotabato at sa South Cotabato ang nagkaroon ng tipak sa mga gusali.

Sa Davao region, nasa 35 school ang nasira rin na karamihan ay nasa Davao del Sur.

Base sa tala ng Phivolcs nagkaroon ng Intensity VII sa Tulunan, Cotabato; Kidapawan City; Bansalan, Davao del Sur; Intensity VI sa Matanao, Davao Del Sur; Intensity V sa Malungon, Sarangani; Intensity IV sa Kiamba at Alabel, Sarangani; Tupi, South Cotabato; Koronadal City; General Santos City at Intensity III sa Gingoog City; Cagayan De Oro City.

Wala namang naiulat na tsunami matapos ang magnitude 6.8, ayon sa US Geological Survey.

Duterte inalog habang nasa CR SAMANTALA, naka-monitor si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaganapan at naging epekto ng 6.5 na lindol na yumanig sa ilang lugar sa Mindanao.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na tinitingnan ng Pangulo ang lahat ng sitwasyon at naging epekto ng malakas na lindol.

Ligtas aniya ang Pa­ngulo na nasa loob ng CR nang mangyari ang lindol.

Nagmo-monitor ito sa mga kaganapan sa kanyang tahanan.

Gayunman, parehong nagkaroon ng bitak ang bahay nina Pangulong Rodrigo Duterte at da­ting Presidential Assistant nitong si Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go sa Davao City matapos tamaan ng lindol kahapon.

Mga lugar na nilindol uulanin pa Patuloy na makakaranas ng pag-uulan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas dahil sa Low Pressure Area na huling namataan sa Davao City.

Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomicval Services Administration (Pagasa) hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA ngunit maghahati ito ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan bago tuluyang malusaw sa mga susunod na araw.

Easterlies naman ang umiiral sa silangang ba­hagi ng bansa kaya nagkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan lalo sa hapon at hanging Amihan naman ang nararanasan sa extreme Northern luzon. (Vick Aquino/Dindo ­Matining/ Prince Golez/Tina­Mendoza)