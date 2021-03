Minaltratong OFW mahigit 5K, Middle East pinakamarami

UMABOT sa mahigit 5,000 ang naitalang kaso ng pagmaltrato sa mga overseas Filipino workers (OFW) nitong 2020, ayon kay Senador Joel Villanueva, chair ng Senate labor committee.

Sa isang pagdinig, sinabi ni Villanueva na batay sa talaan na pinadala ng Philippine Overseas Labor Offices (POLOs), mahigit 4,302 kaso ang naitala sa Middle East sa nagdaang taon.

Sa Asya, may 539 kaso ng pag-abuso habang 86 naman sa Europa at America.

Umabot naman sa 23,714 ang naitalang paglabag sa kontrata ng mga OFW na karamihan sa kanila ay naiulat sa mga bansa sa Middle East.

“‘Yong passport confiscation hanggang ngayon sa Lebanon, buhay na buhay po ‘yan. The employer has the right to confiscate the passport or identification card of their migrant worker,” sabi ni Villanueva.

Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Sarah Lou Arriola na ginagawa naman ng mga bansa sa Middle East para mareporma ang kanilang labor laws.

Subalit mahirap pa rin aniya na makontrol ang pag-abuso laban sa mga OFW. (Dindo Matining)