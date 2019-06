Milyong Pinoy ‘di itsapuwera sa digital economy

MAS marami nang Pilipino ang makasasali sa digital economy sa pamamagitan ng isang e-money platform na maaari nang magamit ng sinumang telco subscriber kahit ano pa ang kanyang mobile network.

Makararating na sa lahat ang mga benepisyo ng financial technology nang buksan ng Globe Fintech Innovations Inc. (Mynt) ang mobile wallet nitong GCash para sa lahat ng telco subri­ber sa bansa—maging sila man ay Globe, TM, Smart, Sun, TNT o Cherry user at maging ang mga magiging subscriber ng alinmang papasok pang telco player.

Ang GCash—na pinatatakbo ng Mynt at may sosyo ang Globe Telecom Inc.—ay nagagamit lamang dati ng mga Globe subscriber.

Ang naging hakbang ng Mynt ay nangangahulugang abot na ng daliri ng mahigit 100 milyong Pilipino ang mga serbisyo ng GCash. Noong nakaraang taon, nasa 74.1 milyon ang subscriber base ng Globe habang nasa 60.5 milyon naman ang tumatangkilik sa Smart, Sun, at TNT na nabibilang sa PLDT Group. Halos 130 milyon dito ang prepaid subscriber.

“Our vision is to promote financial inclusion across all sectors of the society. As we lead the movement for financial inclusion in the country, we believe that providing a telco agnostic platform will help more Filipinos participate in the digital economy,” ani Ney Villasenor, vice president ng corporate communications group ng GCash (Mynt).

Nagagamit ang GCash digital wallet na pang-load at panghiram ng load sa kahit anong mobile network; pambayad ng bills, credit card, government services, at tuition; at walang bayad ang pagpapadala ng pera sa isa pang GCash user. Maaari pa itong pang-online shopping, pambili sa mga department store, at pang-book ng movie ticket online upang makaiwas sa pila.

Nilalayon ng GCash na mapagserbisyuhan ang prepaid market kung saan karamihan dito ay nabibilang sa Class C at Class D na sinasabing palaging itsapuwera sa digital economy at wala ring bank account.

Sa kasalukuyan, halos 66 porsiyento ng mga Pilipino ang wala pa ring bank account at 90 percent ng kabuuang populasyon ang wala pa ring credit score. Gayunpaman, mahigit 70 milyong Pilipino ang may mobile phone.