Milyones ang bayaran sa BuCor – Sotto

IBINUNYAG kahapon ni Senate Presidente Vicente Sotto III na nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa korapsyon sa loob ng Bureau of Corrections kaugnay ng pagbibigay ng good conduct time allowance sa mga presong gustong makalaya ng maaga sa loob ng piitan.

“Milyones daw (ang bayaran), ‘yun ang kwento. We have [intelligence report already, I already shared it with Senator (Panfilo) Lacson. We have a hearing tomorrow (Huwebes) we will see,” pahayag ni Sotto sa panayam sa mga reporter.

Hindi naman sinabi ni Sotto kung sinong mga opisyal o tauhan ng BuCor na sangkot sa bayaran.

“Sa kuwento kasi nilalahat e, tignan natin kung hanggang saan,” sabi ni Sotto.

“Kung hindi aamin ang tumanggap at hindi aamin ang nagbigay, e kung may umamin na nagbigay na hindi nakalabas o merong umamin na nakita niyang nagpalitan, nagbigayan,” sambit pa nito.

Ayaw naman sabihin ni Sotto kung sino ang nagbigay sa kanya ng impormasyon. “A1, baka hindi na makalabas ng buhay ‘yun,” sabi nito.

Samantala, sinabi ni Sotto na may kinalaman sa pag-release ng mga preso ang dahilan ng pagpatay kay Ruperto Traya, BuCor chief administrative officer 3, sa Muntinlupa City nitong nagdaang lingo.

“According to intel reports that we gathered from the inside, it is related to the releases,” ani Sotto. (Dindo Matining)