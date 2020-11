Hindi kasali sa prayoridad ng gobyerno na bigyan ng libreng bakuna kontra COVID-19 ang mga Pilipinong nasa Class A, B at C.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na prayoridad ng gobyerno ang mahihirap na Pilipino na walang kakayahang bumili ng bakunang pangontra sa COVID-19.

Mga milyonaryo at multi-millionaire aniya ang nasa class A,B at C ay mga may pera at kaya na nilang bumili ng bakuna para sa kanila.

“Class A, B crowd ‘yun yung mga milyonaryo, mga multi-millionaire. Yung sa C, they are in a bracket which we think are pretty good to buy the medicines for themselves,” anang Pangulo.

Uumpisahan aniya ang pagbakuna sa mga pinakamahihirap na Pilipino at maghintay lamang dahil problema sa ngayon ay ang supply ng vaccine dahil uunahin ang mga bansa kung saan naroon ang mga nakatuklas ng bakuna.

“Uumpisahan natin sa mahihirap pataas. Iyong A,B crowd hindi na tayo maggastos diyan kasi mga milyonaryo na yan. Mga kababayan ko , basta mabakunahan kayo. Kailan? Ang supply ang problema,” dagdag ng Pangulo.( Aileen Taliping)