Milyonaryang house cleaner sa Florida

Simple lang, pero milyonarya pala si Juanita Tavor, isang dating Mexicana at ngayon ay US citizen na. Dalawampung taon na siyang house cleaner sa Florida.

Milyonarya siya kung susumahin ang kabuuan ng kanyang ari-arian at deposito sa bangko sa pera ng Pilipinas at Mexico. Nakapagpaaral nga siya ng isang kapatid na babaeng naging inhinyero at dalawa pang kapatid na lalaki. Ang kanyang kapatid na inhinyero, nandito na rin sa Amerika at naging house cleaner na rin, kasi mas malaki raw ang kinikita ng house cleaner kaysa sa engineer sa Mexico. Si Juanita nga, umaabot sa $24, 000 o P1.2 milyon ang kinikita sa bawat taon.

Construction worker ang kanyang asawa at may dalawa silang anak – isang 13 taong gulang at isang pitong taong gulang. Mayroon silang sariling bahay at lupa, kotse at magagandang kagamitan, at ‘yan ay bunga ng kanilang blue collar jobs.

Tumawid ng border si Juanita noong 2001 dahil sawa na raw siya sa kahirapan sa Mexico. Bagaman at malaki rin naman ang kanilang lupa sa probinsiya, hindi umaangat ang kanilang buhay.

Nang magtungo siya sa Amerika, nag-apply siyang house cleaner sa kumpanya ng isang kapwa Mexican. Maliit lang ang bayad sa kanya pero pinagtiyagaan na niya.

Nang matuto siya sa gawaing ito, unti-unti ay nag-ipon na siya ng sariling gamit at umalis na sa ahensiya para makapagtayo ng kanyang sariling kumpanya. Dahil kilala na siya ng mga regular na kliyente, nagsarili na siya.

Tiwala ang pundasyon ng kanyang negosyo. Ang sabi niya sa akin, maingat siya sa kanyang mga nililinis na bahay at hindi siya natuksong kumuha ng anumang gamit dahil alam niyang masisira ang kanyang negosyo kapag nawalan ng tiwala ang kanyang kliyente, at maikwento siya sa iba.

Naniningil siya ng $20 kada oras ng pagta-trabaho. Kadalasan ay 4 hanggang 5 oras ang kanyang paglilinis ng bahay, at may pagkakataong 2 bahay ang kanyang natatapos na linisin sa isang araw. Kaya kung nakakatapos siya ng dalawang bahay sa isang araw, may $200 hanggang $240 siya o P10, 000 hanggang P12, 000 siya kada araw.

Ang pinakapaborito niyang kliyente ay ang mga Pilipino dahil malilinis daw ang mga ito sa bahay. Kaunti na nga lang daw ang nililinis niya kapag Pilipino ang may-ari ng bahay.

Ikinwento sa akin ni Juanita na ang idol nila ay isang kapwa Mexicana na sikat ngayon sa TikTok dahil sa kanyang mga video tungkol sa paglilinis ng bahay. Si Vanessa Valdez na isang housekeeper sa Texas ay nagtuturo kung paano linisin ang bawat sulok ng bahay. Isa sa kanyang sikreto ay ang pagbubudbod ng baking soda sa kama, ibabad ang baking soda ng 10 oras, spray-an ng konting tubig, at saka ivacuum. Ang mga mantsa naman ay iba-brush ng toothbrush.

Sa susunod ay ibabahagi sa atin ni Juanita ang kanyang sikreto sa paglilinis – lalo na ang paggamit ng hydrogen peroxide.