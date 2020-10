Milwaukee kapit tuko kay Antetokounmpo

HINDI pakakawalan ng Milwaukee Bucks ang kanilang star player na si Giannis Antetokoumpo.

Napabalitang kung hindi man pipirma sa contract extension si ang two-time reigning MVP ay hindi rin sila mag-e-entertain ng trade offers mula sa ibang koponan.

“Multiple sources have emphatically said Milwaukee will not look to trade Antetokounmpo if he passes on the extension,” saad ng ESPN.

Kaya plano ng koponan na panatilihin ang 25 anyos na si Giannis at pagandahin na lang ang roster para sa susunod na 2020 season.

“The Bucks will try to improve their roster and use the next year to show Antetokounmpo why he should stay.” (Aivan Episcope)