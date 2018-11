‘Military takeover’ sa Customs, gipasusi ni De Lima

Gipasusi ni Senadora Leila de Lima sa Senado ang “military takeover” sa Bureau of Customs (BOC).

Kini bisan paman sa pagklaro ni Presidente Rodrigo Duterte nga diki kini aktuwal nga nag-una ang militar sa BOC kundi motabang lang ang mga sundalo tungod kay adunay mga opisyal ug mga kawani nga gutangtang ug gubutang sa floating status.

Subay niini gisang-at ni De Lima ang Senate Resolution No. 949 diin gusto niyang susihon ang giingong militarisasyon sa BOC tungod kay makaapekto kini sa operasyon ug pangulekta niini sa buhis.

Gawas niini matid ni De Lima nga nakalapas sa Konstitusyon ang deployment sa mga sundalo sa BOC.

Giklaro niini nga diki mahimong motrabaho ang mga aktibong sundalo sa mga buhatab sa mga sibilyan.

“The operationalization of the military takeover of the BOC threatens to violate the provisions of the Constitution on the proscription against the assumption by active military officers of civilian function and civilian offices, aside from other basic principles of a republican and democratic government as enshrined therein,” matud ni De Lima sa iyang resolusyon.