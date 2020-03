Military agreement sa Japan, Australia namimiligro

PUWEDENG magaya ang Visiting Forces Agreement ng Japan at Australia sa Amerika, kung may sapat na basehan para putulin ito.

Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, mas pinapahalagahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang interes ng masang Pilipino. “Iyong mga pending na mga… like sa Australia meron tayo, sa Japan meron tayo. Hindi gagalawin ni Presidente unless there is a compelling reason for him to do so,” saad ni Panelo sa panayam sa dzIQ.

Aniya pa, magiging patas umano ang Pangulo pagdating sa kanyang desisyon at ibabase ito sa kung papaano siya humantong na ibasura ang VFA sa Amerika.

“Kung ang basis niya iyong reason niya for abrogating the VFA [with the United States], iyon din ang magi­ging basis niya sa lahat, to be consistent. And, he is a very consistent person,” aniya pa.

Giniit naman ni Panelo na wala namang nakikitang basehan ang Pangulo para i-terminate ang VFA sa dalawang bansa.

“Eventually, meron namang expiry period iyan. Eventually, siguro hindi na ire-renew iyon. O, kaya naman kung meron namang dahilan si Presidente. Si Presidente kasi gumagalaw on the basis of national interest palagi. Pinag-aaralan niya iyon. Hindi kagaya ng sinasabi ng mga kritiko na padalos-dalos. Never si Presidente padalos-dalos. He is a very calculating person.

Nag-iisip iyan,” sambit pa ng kalihim. (Prince Golez)