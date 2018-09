Militarisasyon sa edukasyon pinalagan ng kongresista

KINONDENA ng isang kongresista ang hirit na executive order (EO) ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, mauuwi lamang ito sa militarisasyon ng education system ­gayundin ng burukrasya.

Nauna nang sinabi ni AFP Chief of Staff Carlito Galvez Jr., na bagama’t nagtatagumpay ang puwersa ng gobyerno sa paglaban sa New People’s Army (NPA) ay nahihirapan ang mga ito sa diskarte ng mga rebelde kung saan pinapasok diumano ang mga ahensiya ng gobyerno at sistema ng politika sa bansa.

“This is a clear Marcosian tactic and, in a sense, an admission of the AFP’s failure to stop the expansion of the New People’s Army which they said they would eliminate by next year. This EO as they plan it to be would be like Oplan Tokhang and would lead to more red and terror tagging of progressives and even extra-judicial killings (EJKs) and trumped up charges against critics of the administration,” ani Zarate.

Iginiit ni Zarate na para malutas ang armadong pakikibaka ay kinakaila­ngang isulong ang usapang pangkapayapaan.

Binigyang-diin naman ni Bayan Muna chairman at dating congressman Neri Colmenares na ang gustong mangyari ng militar ay kawangis noong panahon ng Martial Law, kung saan pati ang mga unibersidad, ahensiya ng pamahalaan, pribadong tanggapan at bawat tirahan ay binabantayan ng state agents. ()