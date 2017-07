Militar tagumpay sa Martial Law

By Betchai Julian

Sa pagtatapos ng ika-60 araw na deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao bunsod nang pagsiklab ng giyera sa Marawi City, maituturing na tagumpay ang tropa ng pamahalaan sa paglaban sa terorismo, bagama’t hindi pa tuluyang natutuldukan.

Base kasi sa ulat mula sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), mula sa napaka­laking bilang ng mga kasapi ng teroristang grupong Maute na naghasik ng gulo sa lungsod ay nagawang mapaliit ng militar ang puwersa nito dahil sa walang humpay na pinaigting na opensiba.

Sa ulat ni AFP Public Affairs Office chief Col. Edgard Arevalo, sa pagsapit ng ika-2 buwan o ika-60-araw ng deklarasyon ng Martial Law ngayon, na sinimulan noong Mayo 23, mula sa halos lahat ng 96 barangay sa Marawi na kinubkob ng Maute group ay tatlo na lamang na barangay ang natitirang pinagkukubilhan nila, kung saan patuloy pang may nagaganap na bakbakan.

Dahil sa matinding sagupaan sa pagitan ng tropa ng Pamahalaan at mga kasapi ng Maute terror group ay nagresulta ito sa pagkasawi ng mara­ming sundalo, mga sibilyan at teroristang Maute, at pagkasugat ng maraming iba pa.

Sa matinding giyera, ito ang dahilan kung bakit nagdeklara ng Martial Law si Pangulong Rodrigo Duterte sa layong masiguro ang kaligtasan ng publiko sa Mindanao.

Base sa talaan ng AFP, as of July 21, umaabot na sa 103 sundalo, 427 kasapi ng teroristang Maute, at 45 sibilyan ang nasa talaang nasawi.

Umaabot naman sa 526 iba’t ibang armas ang narekober ng tropa ng pamahalaan.

Noong isang araw, nasa 110 gusali sa Marawi City ang nabawi na ng militar mula sa teroristang grupong Maute.

Ayon kay AFP chief of staff Gen. Eduardo Ano, nasa 50 gusali na lamang ang isinasailaim sa clea­ring operation ng mga sundalo.

Sinabi ni Ano na isang matinding tulak na lamang ang kailangan para tuluyan nang mabawi ng mga awtoridad ang lungsod na magdadalawang buwan nang apektado ng gulo.





Una nang iniulat ng AFP na 60 gusali na, na pinuwestuhan ng mga terorista ang kanilang nabawi noong linggo.

Kaugnay nito, may Martial Law man o wala, tuloy ang rehabilitasyon sa Marawi.

Ito ang tiniyak ni Defense Undersecretary Cesar Yano, agad nilang pasisimulan ang pagsasaayos ng mga bahay, gusali at iba pang istraktura na winasak ng digmaan.

Kasabay din ang pagtutok sa kalagayan ng mga residente na apektado ng kaguluhan.

Sinabing kinakailangan munang ilipat ang mga residenteng evacuees sa Marawi sa pangunguna na rin DSWD.

Nananatili pa sa apat na evacuation centers ang libu-libong mga residente.