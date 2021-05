Miley patok ang ‘agimat’

EPEKTIBO ng agimat ni Wade Miley – isang temporary tattoo sa kanang braso – nang kumpletuhin ang pang-apat na no-hitter ngayong 2021 season sa 3-0 win ng Cincinnati Reds kontra Cleveland Indians.

Bago ang laro nitong Miyerkoles, kinumbinsi ng apat na taong gulang na anak na si Jeb si Miley na maglagay ng Hulk temporary tattoo.

“I got no muscles at all,” natatawang pahayag ng 34-year-old left-hander pagkatapos. “Maybe this gave me some strength.”

Mula umpisa ay kontrolado ni Miley ang laro, hawak pa rin ang perfect game hanggang sixth.

Sa ninth, ni-retire ni Miley si pinch-hitter Rene Rivera, na-strike out si si Cesar Hernandez. Nang kuryentehin si Jordan Luplow para sa final out, sinugod siya ng Reds, pinalibutan at sinayawan sa field.

Habang binobokya ni Miley ang Indians, ganu’n din ang ginagawa ni Zach Plesac sa Red pero kumonekta ng three runs sa ninth ang Cincinnati.

Binasag ni Nick Senzel ang scoring, dalawa pang Reds ang nakarating sa plate. (VE)