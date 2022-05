Miles, Elijah magdyowa na

Instagram official na ang relasyon nina Miles Ocampo, Elijah Canlas.

Pinost ni Miles sa Instagram ang ilang photo sa naging birthday celebration niya noong May 1. Sa pinakahuling photo na black and white, may kayakap siyang lalake, at `yun walang iba kundi si Elijah.

Sa IG naman ni Elijah ay may pinost siyang TikTok video nila ni Miles at may caption na: “Happy birthday to my favorite person in the world! Here’s to more adventures and memories.”

Sa isang post ni Elijah, nag-comment si Miles ng “Hi crush!”

Wala namang masama kung aminin na ng dalawa ang kanilang relasyon. Mas matanda nga lang si MIles kay Elijah ng apat na taon. 25 na si Miles samantalang 21 naman si Elijah.

Unang nagkasama sa music video ng “Sandali Lang: ng Over October sina Miles at Elijah. May followers sila na umaasang magkasama sila sa isang drama series.

Kasalukuyang nasa series na Love Vs. Stars si Miles habang may Gameboys 2 naman si Elijah. (Ruel Mendoza)