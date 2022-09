Milena sasaklolo sa UST Tigresses

MABIBIGYAN ng karagdang saklolo ang Santo Tomas Golden Tigresses sa darating na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa pagbabalik ni Filipina-Italian at Season 80 Rookie of the Year Milena Alessandrini.

Magandang balita ang ipinalabas ni Institute of Physical Education and Athletics (IPEA) Director Rev. Fr. Rodel Cansancio sa isang report sa muling paglalaro ng 25-anyos na outside hitter.

Dumanas ng season ending knee injury ang 6-foot-1 Fil-Italian kasunod ng dinanas na partial Anterior Cruciate Ligament (ACL) tear at grade 3 sprains sa kanyang kaliwang Medial Collateral Ligament (MCL) at Lateral Collateral Ligament para mawala ito sa nalalabing laro ng Season 81 kung saan umabot sa Finals ang koponan kalaban ang Ateneo Lady Blue Eagles at sa kabuuang ng Season 82 na nagtapos sa 4th place.

Pumapalo ng average na 15.6 puntos sa tatlong laro sa kanyang sophomore year bago ito makaranas ng injury, na inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa line-up ng Espana-based lady squad sa pangunguna ni Season 81 Rookie of the Year Ejiya “Eya” Laure, na lalaro din sa kanyang huling taon. (Gerard Arce)