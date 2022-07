Mikey, Tropa inararo Dyip

ITINALA ni Mikey Williams ang conference-high nitong 31 puntos upang sagipin ang TNT Tropang Giga sa posibleng pagkulapso tungo sa 114-86 panalo kontra sa nanganganib na mapatalsik na Terrafirma Dyip sa first game ng eliminasyon ng 2022 PBA Philippine Cup sa Araneta Coliseum kahapon.

Isang tres ni Williams sa pagbubukas ng laban ang nagpasimula sa mainit nitong laro tungo na sa kabuuang 31 puntos na dinagdagan pa nito ng 7 rebounds at 5 assists na sinandigan ng Tropang Giga sa ikaapat nitong sunod at kabuuang 6 panalo at 2 talo.

“We are just a good unit now. We know our responsibility and we kept working hard every game. Everybody played good and that takes, less pressure on my back. We just have fun and played my best out there. We are getting that rhythm that we need, just listen to the coach and it gives us win,” sabi ni Williams.

Nag-ambag si Poy Erram ng 18 puntos, 9 rebounds, 2 assists, 1 steal at 2 blocks habang si RR Pogoy ay may 15 puntos, 1 rebound at 3 assists.

Tumulong din si Jayjay Alejandro na may 11 puntos at Jaydee Tungcab na may 10.

Una munang nabitiwan ng TNT ang 17 puntos na abante sa ikalawang yugto bago nakaahon sa ikatlo ang Dyip upang mapatatag nito ang posibleng pagkapit sa unang apat na pwesto sa quarterfinal round.

“It was a tough time for us. This is a tough team. We know they are going to come back. We talked again how to adust and reminded the players that we are here again, played with more intensity,” sabi lamang ni TNT coach Chot Reyes.

Nanatiling walang panalo at nahulog ang Terrrafirma sa ikaanim nitong sunod na kabiguan. (Lito Oredo)