Mikey binuhat TNT sa semis

Mga laro bukas: (FilOil EcoOil Centre)

3:00pm — Meralco vs Ginebra

6:00pm — NLEX vs Magnolia

(*Bolts, Road Warriors 1-0)

IPINAMALAS ni Mikey Williams ang mainit na paglalaro upang agad bitibitin ang nagtatanggol na kampeon na TNT Tropang Giga tungo sa semfinals sa paggiya sa 116-95 panalo kontra Converge FiberXers sa sarili nitong quarters game kahapon sa 2022 PBA Philipipine Cup sa Araneta Coliseum.

Ibinuhos ni Williams ang 22 sa kanyang kabuuang 26 puntos sa second quarter na dinagdagan pa nito ng 1 rebound at 4 assists upang tuluyang ilayo ang Tropang Giga na nagawang iposte ang 10 puntos na abante sa unang quarter bago tuluyang sinelyuhan ang muli nitong pagtuntong sa semifinals ng All-Flipino Cup.

“We just played our type of game. We are taking our steps one at a time,” sabi ni Williams, na kapipirma lamang sa tatlong taong bagong kontrata sa Tropang Giga.

Tumulong ang nagbabalik na si Troy Rosario sa kinoletang 18 puntos, 7 rebounds at 1 steal habang si Roger Pogoy ay may 16 puntos, 3 rebounds, 3 assists at 3 steals.

Nag-ambag din si Jayson Castro ng 15 puntos, 1 rebound, 2 assists, 2 steals at 1 block.

Ibinuhos ng Tropang Giga ang 15-4 bomba sa pagbubukas ng laro tungo sa 30-20 abante sa unang yugto bago nito dinagdagan ng 40-22 atake sa ikalawang period tungo sa pagtatapos sa 70-42 kalamangan.

Itinala pa ng TNT ang pinakamalaki nitong abante sa 33 puntos mula sa lay-up ni Frederick Tungcab sa 116-83. (Lito Oredo)