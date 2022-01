Mikey Arroyo, 1 pang cong nagpositibo

Nagpositibo sa COVID-19 si House Deputy Majority Leader at Pampanga Rep. Juan Miguel Macapagal Arroyo.

Sa Facebook post, sinabi ni Arroyo na nag-antigen test ito kahapon at positibo ang resulta.

Sinabi ni Arroyo na siya ay fully vaccinated laban sa COVID-19 at nabakunahan na rin ng booster shot.

Sapol din ng COVID si House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Baguio City Rep. Mark Go, at misis na si Sol.

Ayon kay Go siya at ang kanyang misis ay mayroong mild symptoms at tiwala ito na sa tulong ng Diyos ay agad na gagaling. (Billy Begas/Eralyn Prado)