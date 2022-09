Mikee Quintos kinabahan habang kumakanta!

By Rommel Gonzales

Si Mikee Quintos ang umawit ng Sa Iyo, ang theme song ng katatapos lamang na Kapuso serye na Apoy Sa Langit.

Ito ang pinakaunang beses na inawit ni Mike ang isang kanta na sinadyang isulat para sa teleseryeng isa siya sa mga bida.

“Opo actually this is the very first time na original po na para sa serye talaga. When I sang a song po for Onanay, parang nagawa ko na po kasi yung kanta before the show started pa tapos ginamit lang po yung kanta kasi sakto po yung lyrics.

“Pero it was not written for Onanay.

Ano ang nararamdaman ni Mikee habang nire-record niya ang kanta?

“Nung una po, kabadung-kabado ako and na-feel ko yung opportunity, sabi ko, ‘Grabe kakaiba ‘tong opportunity na ‘to!’

“Kasi iyon nga po sinulat yung kanta for the show. ‘Coz nung ginawa ko nga po yung kanta sa Onanay, kasi hindi mo pa… during recording, hindi mo pa mapasok yung character, yung emosyon ng characte, yung anggulo, yung point of view siyempre kasi nauna nga po yung kanta.

“So this time sabi ko ‘pag ni-record ko ‘to talagang gagawin ko yun na at least, but inga po, ang laking bagay na nakapag-taping na din kami.

“Kasi mas kilala ko na po si Ning, alam ko na din po kung paano yung aura, yung energy ng ibang characters, so during the recording nagagamit ko po yun, yung mga eksenang yun.

“And parang… nakapikit po ako e, habang nire-record namin kasi ini-imagine ko talagang kinakanta ko dun sa partner ko mismo.”

Bawat linya ng kanta ay ini-imagine niya ang mga ginawa niyang eksena sa Apoy Sa Langit at doon siya humuhugot ng emosyon habang nagre-recording.

“Opo. Yung parang binabalikan ko po yung moment.”