Mikee: Polo hitik sa aksiyon

Magsasama-sama bilang mga atleta ang mga kinikilalang matataas na pamilya mula sa mga kaharian sa Silangang Asya sa inaasahang hindi lamang mapupuno ng matinding aksiyon kundi kinikilala ang pinakamalaking ‘horseracing event” sa pagsasagawa ng sport na Polo sa ika-30 edisyon ng Southeast Asian Games na iho-host ng Pilipinas.

Ito ang sinabi ni Philippine National Federation of Polo Players (PNFPP) president Mikee Romero sa pagdating ng mga prinsipe at prinsesa ng Malaysia, gayundin ang Brunei pati na rin ang hari nito na si Sultan Bolkiah at ang dating kandidato sa pagka-pangulo ng Indonesia.

“Some of the players of Brunei are direct descendants of the Bolkiah family, and I am pretty sure that the Sultan, who also happens to be polo player before, will be there to watch his kids,” sabi ni Romero, team owner din ng NorthPort Batang Pier sa PBA.

Kasama ni Romero, kasakulukuyang Deputy Speaker ng House of Representatives, sina Bubbles Bermudez (SEA Games Polo technical operations manager), Julia Lastrilla (Deputy Venue Manager), Camilla Lastrilla (competition manager) at si Erick Arejola (team manager ng NorthPort Batang Pier) sa pagdalo sa forum.

Asam ng PNFPP na masungkit ang isang ginto at isang pilak na medalya na nakataya alinman sa dalawang event na paglalabanan na 0-2 goals at ang 0-4 goals sa pinakaunang sports na agad na magpapasimula bago pa opisyal na magbukas ang 30th SEA Games sa Nobyembre 30 hanggang Disyembre 11. (Lito Oredo)