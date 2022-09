Mikee nagpapraktis nang magka-baby

Excited nang mag-alaga ng sanggol si Kapuso actress Mikee Quintos. Ipinakita niya ang kahandaan sa kanyang Instagram post.

“Hello hello baby! I’ll be practicing with gummi while we wait for youuuu,” caption ni Mikee sa IG post niya.

Kasama niya sa photo ang panganay niyang kapatid na si Louisa Quintos, na buntis ngayon. Mistulang pinakikinggan pa ni Mikee ang bata sa sinapupunan ng kanyang ate dahil sa kasabikan na makita na ito.

At habang wala pa nga ang kanyang pamangkin, si Gummi muna, ang kanyang aso, ang kanyang pagpapraktisan.

“Congratulations! U will be a cool aunt,” komento naman ng aktres na si Gladys Reyes.

Medyo pa-sexy din ang post ng aktres habang kalong ang kanyang alaga dahil naka-red one piece swimsuit pa siya rito.

Si Paul Salas ang rumored boyfriend ngayon ni Mikee. Sa isang vlog ng aktor, binati niya si Mikee ng “happy anniversary” at bumati naman pabalik ang aktres.

Sa nakaraang GMA Gala Night ay sila nga ang magka-date dahil nag-yes si Mikee sa proposal ni Paul.

Hindi naman umano nagmamadali si Paul sa panunuyo sa matamis na oo ni Mikee. (Batuts Lopez)