Mikee: IOC ‘di tulog sa pansitan

Hindi natutulog sa pansitan ang International Olympic Committee (IOC) sa panibagong gusot ng Philippine Olympic Committee (POC).

Binabala ito IOC representative to the Philippines Mikee Cojuangco-Jaworski kahapon sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum online.

Nakatakdang bumahagi ang 2002 Asian Games equestrian gold medalist sa IOC online meeting sa Martes din kung saan isusumbong niya ang nangyayari sa POC.

“We at the IOC are regularly in touch,” ani Cojuangco-Jaworski na newly-elected member ng IOC executive committee. (Ramil Cruz)