Mike Defensor banas sa mga FB friend: ‘Wag niyo akong lektyuran!

RP

“Mag-POST ka hanggang gusto mo at hindi kita PAKIKIALAMAN. Pero yung magta-TAG ka pa at magle-LECTURE ay TIGILAN mo ako.”

‘Yan ang naging patama ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor sa kanyang mga kaibigan sa Facebook, na pinapangaralan siya ukol sa kanyang boto sa ABS-CBN franchise renewal kung saan isa sa mga nanguna para mabasura ang aplikasyon ng network para makapag-operate.

Sa Facebook post ni Defensor, sinabi nito na hindi dapat siya pagsabihan ng iba tungkol sa kanilang opinyon ukol sa ABS-CBN issue.

“Some friends have tagged me as if they’re the only ones who have an understanding of Philippine society, our HISTORY and FUTURE as a NATION,” saad ni Defensor.

“Parang sila lang ang NAKAKA-INTINDI ng nangyayari sa BANSA at pag hindi mo SINUNOD ang pag-iisip nila ay MALI ka. SILA lang ang TAMA.”

Aniya pa, kung ayaw ng mga ito sa kanyang pananaw ay maari naman nilang i-unfriend si Defensor dahil nais ng kongresista na mga tunay na kaibigan lang ang manatili sa kanyang Facebook account.

“My “FRIENDS” in my personal FB page are limited and I would like to keep the TRUE and GENUINE ones in my lifetime,” wika pa ni Defensor.