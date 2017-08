Mike Arroyo ‘biyahe galore’ sa Asya at Europa

By Bernard Taguinod

Muling pinayagan ng Sandiganbayan ang serye ng foreign trips si dating First Gentleman Mike Arroyo, esposo ni Pampanga Rep. Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pinayagang makaalis ng bansa si Arroyo kahit mayroon itong nakabinbing kaso patungkol sa multi-million chopper mess, matapos aprubahan ng Sandiganbayan ang kanyang “motion to leave to travel abroad” sa Asya at Europa.

Base sa itinerary ni Arroyo, aalis ito sa Agosto 25, 2017 patungong Taiwan at mananatili ito rito sa loob ng tatlong araw at babalik sa Pilipinas sa Agosto 28, 2017.

Titira si Mr. Arroyo sa Amba Taipei Ximending Hotel sa 10843, Taiwan, Taipei City, Wanhua District, Section 2, Wuchang St., 77.

Muling aalis ang dating Unang Ginoo sa Setyembre 10, 2017 patungong Europa.

Mula Setyembre 11 hanggang 20 ay nasa Frankfurt Germany si Arroyo at titira sa Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper Jotel, Main, Germany at magtutunngo ito sa Munich Germany kung saan mananatili mula Setyembre 20 hanggang 25.

Sa Setyembre 25 hanggang 30 naman ay nasa Paris, France si Ginoong Arroyo at mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 5 ay sa Madrid Spain naman ito kung saan titira naman sa Emperador Hotel Madrid na matatagpuan sa Gran Via, 53 Madrid Centro 28013 at balik-Manila na ito sa Oktubre 6.

Tuwing aalis si Arroyo ng bansa, kailangang kumuha ng approval sa Sandiganbayan dahil sa kinahaharap nitong kaso kaugnay na maanumalyang bentahan ng second hand na chopper sa Philippine National Police (PNP) noong 2009.