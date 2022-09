Mika nag-bra, panty lang sa IG

Napanganga ang mga netizen sa pamatay na katawan ng vlogger na si Mika Salamanca nang lakas-loob itong ibalandra ang kaseksihan sa Instagram.

Sa harap ng salamin ay kinuhanan ni Mika ang kanyang sarili habang nakasuot ng bra at panty lamang. Kitang-kitang ang kurbada niya at makinis na katawan.

“Taking pics of yourself naked and adoring it is self-love. Don’t let people slut shame you for loving yourself,” caption ni Mika sa kanyang IG post.

Keber nga lang ang vlogger sa mga body-shamers.

“Body check before going back to Boracay,” dagdag pa nito.

Nagkagulo na ang mga kalalakihan sa comment section.

“Grabe ang hot naman talaga!”

“Ang init laloo!”

“Confidence.”

“The hottest girl alive!”

“Napakaswerteng nilalang ng bf mo!”

Ilan lang yan sa mga reaksyon ng mga netizen at karamihan ay nag-fire emojis.

Dumami tuloy ang nainggit sa boyfriend ni Mika na si H2WO, kilalang esports player.

Pinusuan naman ang post ni Mika nina Awra Briguela, Coleen Trinidad ng MNL48, at Donnalyn Bartolome.

Hindi kaya magsunuran ang mga manyakol sa Boracay dahil sa post ni Mika? (Batuts Lopez)