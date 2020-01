Mika nag-alsa balutan sa Petron

KAGAYA ng ilang dating kakampi, iniwan na rin ni volleyball star Mika Reyes ang Petron Blaze Spikers sa darating na Philippine SuperLiga ngayong taon.

Taong 2016 lumipat si Reyes sa Blaze Spikers at naka-apat na kampeonato sa nasabing koponan.

Tatalon na si Mika sa Sta. Lucia Lady Realtors simula sa Grand Prix Conference ng liga.

“Mika Reyes said “Yes!” Yes to taking on new challenges. Yes to a new environment. And yes to being a part of #thenewSTALUCIA. And with that, we officially welcome you to the Sta. Lucia family, Mika! LET’S GET IT! Philippine Superliga,” pagbati ng Sta. Lucia Lady Realtors sa kanilang social media accounts.

Inaasahan na matutulungan ni Reyes at bagong head coach Eddieson Orcullo ang Lady Realtors na makasungkit ng korona sa torneo. (JAToralba)