Mika may pahabol sa 2020

Kahit na ilang araw na ang nakalipas matapos sumapit ang bagong taon, hindi pa rin nagpahuli si Philippine SuperLiga star Mika Reyes na bumati sa lahat.

“Entering the year with a refreshed mind and heart. THANK YOU, 2020, ” wika ng 5-foot-11 Sta. Lucia Lady Realtors middle blocker sa kanyang Instagram post.

“Tough year but it ended well. Grateful for the opportunities, good health, and quality relationships I’ve kept. Happy New Year! ” dagdag ni Reyes.

Unang papalo para sa PSL tournament ngayong taon ang Beach Volleyball Challenge Cup sa darating na Pebrero. (JAToralba)